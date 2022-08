Stone Cold | “Roman sta spaccando”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 21 agosto 2022) Il Rattlesnake ha rilasciato recentemente una intervista allo storico Bill Apter. Nella stessa, Steve Austin ha elogiato il lavoro del “Capo tribù” in WWE. Ricordiamo che, eccetto una piccola parentesi iniziale in cui faceva parte della stable “heel” dello Shield, ha interpretato il ruolo di beniamino per gran parte della sua carriera. Tuttavia, nell’ultimo periodo prima della scoperta della leucemia, il samoano non riusciva a farsi accettare dal pubblico. Questo perché vittima della stessa disapprovazione subita qualche anno prima da John Cena, per via del loro “strapotere” e del fatto che venissero fatti “mandare giù” in maniera forzata dalla federazione. Tutto questo fino a SummerSlam 2020. L’atteso turn heel Proprio nel Main Event del PPV più caldo dell’estate, Reigns è tornato dopo un lungo stop, attaccando Strowman e Bray Wyatt. Da lì ha ...