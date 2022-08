Sprint finale per le liste. In Sicilia lo scontro tra i fratelli Craxi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Come nel ciclismo su pista, i partiti sono in surplace per la presentazione delle liste in attesa dello Sprint finale. Il termine scadrà il 22 agosto, alle ore 20 nelle Corti d'Appello di tutta Italia. L'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ex socialista, ex Patto Segni ed ex 'azzurro', ha annunciato la sua decisione di candidarsi con fratelli d'Italia. Nelle Corti d'Appello 'Italexit. Per l'Italia con Paragone' ha presentato le firme e i candidati, compresi alcuni esponenti di Casapound in Lazio e Calabria. Il centrosinistra candiderà il socialista Bobo Craxi nell'uninominale a Palermo. Resta da vedere se i capi delle coalizioni decideranno spietatamente per uno scontro fratricida con Stefania Craxi, esponente del centrodestra. Claudio Lotito, ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Come nel ciclismo su pista, i partiti sono in surplace per la presentazione dellein attesa dello. Il termine scadrà il 22 agosto, alle ore 20 nelle Corti d'Appello di tutta Italia. L'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ex socialista, ex Patto Segni ed ex 'azzurro', ha annunciato la sua decisione di candidarsi cond'Italia. Nelle Corti d'Appello 'Italexit. Per l'Italia con Paragone' ha presentato le firme e i candidati, compresi alcuni esponenti di Casapound in Lazio e Calabria. Il centrosinistra candiderà il socialista Bobonell'uninominale a Palermo. Resta da vedere se i capi delle coalizioni decideranno spietatamente per unofratricida con Stefania, esponente del centrodestra. Claudio Lotito, ...

