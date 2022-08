Sport, domenica di trionfi italiani: Acerenza oro nei 10 km in acque libere, Bagnaia domina il GP d’Austria (Di domenica 21 agosto 2022) La domenica del 21 agosto si colora di azzurro grazie ai successi ottenuti nello Sport nell’ultima giornata degli Europei di nuoto e nel Moto GP. Domenico Acerenza è oro nei 10 km in acque libere e per Francesco Bagnaia arriva la terza vittoria consecutiva alla tredicesima tappa stagionale tenutasi in Austria. L’Italia può raccogliere le glorie di questa domenica 21 agosto 2022 grazie ai trionfi ottenuti nello Sport. Nell’ultima giornata dedicata agli Europei di nuoto, Domenico Acerenza sale sul primo gradino del podio e vince l’oro nei 10 km in acque libere. @Credits AnsaTrionfo anche per Francesco Bagnaia. Il ‘Pecco‘ conquista la sua eccezionale terza vittoria ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 agosto 2022) Ladel 21 agosto si colora di azzurro grazie ai successi ottenuti nellonell’ultima giornata degli Europei di nuoto e nel Moto GP. Domenicoè oro nei 10 km ine per Francescoarriva la terza vittoria consecutiva alla tredicesima tappa stagionale tenutasi in Austria. L’Italia può raccogliere le glorie di questa21 agosto 2022 grazie aiottenuti nello. Nell’ultima giornata dedicata agli Europei di nuoto, Domenicosale sul primo gradino del podio e vince l’oro nei 10 km in. @Credits AnsaTrionfo anche per Francesco. Il ‘Pecco‘ conquista la sua eccezionale terza vittoria ...

