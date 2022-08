Spider-Man: Across the Spider-Verse, svelato il nuovo poster (Di domenica 21 agosto 2022) Spider-Man in casa Sony cresce sempre di più, tra le prossime uscite di Madame Web di Dakota Johnson e Kraven il cacciatore di Aaron Taylor-Johnson per il prossimo anno. Ma in realtà possiamo assolutamente affermare che il film più atteso dello studio è proprio quello di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Di recente, Christopher Miller, produttore del film, ha condiviso su Twitter il primo poster del nuovo lungometraggio: “Ecco un piccolo e divertente poster realizzato per la troupe di Across the Spider-Verse”. E noi non vediamo l’ora di scoprirlo! Spider-Man: Across the ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 agosto 2022)-Man in casa Sony cresce sempre di più, tra le prossime uscite di Madame Web di Dakota Johnson e Kraven il cacciatore di Aaron Taylor-Johnson per il prossimo anno. Ma in realtà possiamo assolutamente affermare che il film più atteso dello studio è proprio quello di-Man:the. Di recente, Christopher Miller, produttore del film, ha condiviso su Twitter il primodellungometraggio: “Ecco un piccolo e divertenterealizzato per la troupe dithe”. E noi non vediamo l’ora di scoprirlo!-Man:the ...

