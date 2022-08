Spese mediche | detrazioni e franchigia | cosa c’è da sapere

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Chi si trova ad affrontarecome l’acquisto di farmaci prescritti dal Servizio sanitario nazionale ha diritto a recuperare una parte dei costi sostenuti. Ma quali sono lesanitarie detraibili e come funziona la? A fare luce è La Legge per Tutti, spiegando quali acquisti o prestazioni danno diritto allo sconto fiscale del 19% e come bisogna effettuare i pagamenti. Che cos’è la detrazione sullesanitarie “Lo Stato riconosce ai cittadini un contributo per lesanitarie sotto forma di detrazione fiscale. Il contribuente può così recuperare il 19% di quello che ha speso per visite ed esami o per l’acquisto di medicine o protesi” si legge sul portale di diritto. Chedà diritto alla detrazione sulle ...