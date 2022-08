“Speriamo che…”. Così la stampa ucraina esulta alla morte di Daria Dugin (Di domenica 21 agosto 2022) Darya Dugin è morta bruciata all’interno della sua auto, nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, alla periferia di Mosca, mentre tornava a casa da un evento. Era la figlia del “Rasputin di Putin”, come qualche giornale italiano ha definito Alksander Dugin, l’ideologo dello Zar. Dalle notizie apprese il protagonista di quello che sembrerebbe un attentato doveva essere il padre che all’ultimo momento, invece di salir in macchina con la figlia, ha deciso di recarsi allo stesso evento con un’altra macchina. Se è vero che il Dugin profeta di Putin può essere considerato un personaggio discusso, soprattutto negli ultimi tempi, è vero anche che a perdere la vita è stata una giovane donna di trent’anni. La pista che in queste ore gli inquirenti stanno seguendo è appunto l’attentato e, stando a quanto riporta il The ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 21 agosto 2022) Daryaè morta bruciata all’interno della sua auto, nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi,periferia di Mosca, mentre tornava a casa da un evento. Era la figlia del “Rasputin di Putin”, come qualche giornale italiano ha definito Alksander, l’ideologo dello Zar. Dalle notizie apprese il protagonista di quello che sembrerebbe un attentato doveva essere il padre che all’ultimo momento, invece di salir in macchina con la figlia, ha deciso di recarsi allo stesso evento con un’altra macchina. Se è vero che ilprofeta di Putin può essere considerato un personaggio discusso, soprattutto negli ultimi tempi, è vero anche che a perdere la vita è stata una giovane donna di trent’anni. La pista che in queste ore gli inquirenti stanno seguendo è appunto l’attentato e, stando a quanto riporta il The ...

