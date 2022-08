Spalletti: “Oggi siamo stati superiori, la squadra ha fatto una buonissima partita” poi l’elogio a Kvaratskhelia (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli schianta il Monza al debutto in Serie A allo Stadio Maradona. Gli azzurri vincono e convincono chiudendo il match sul risultato di 4-0. La doppietta di Kvaratskhelia e le reti di Osimhen e Kim Min Jae travolgono i brianzoli che dimostrano di non essere ancora “sintonizzati” sul livello della Serie A. Napoli’s Italian coach Luciano Spalletti shouts instructions during the Italian Serie A football match between Napoli and Monza on August 21, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Nel post partita, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha commentato la prestazione dei suoi uomini e ha parlato della coppia d’attacco ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli schianta il Monza al debutto in Serie A allo Stadio Maradona. Gli azzurri vincono e convincono chiudendo il match sul risultato di 4-0. La doppietta die le reti di Osimhen e Kim Min Jae travolgono i brianzoli che dimostrano di non essere ancora “sintonizzati” sul livello della Serie A. Napoli’s Italian coach Lucianoshouts instructions during the Italian Serie A football match between Napoli and Monza on August 21, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Nel post, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore del Napoli, Luciano. Il tecnico di Certaldo ha commentato la prestazione dei suoi uomini e ha parlato della coppia d’attacco ...

