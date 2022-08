Sono sempre di più. Danno consigli su ogni ambito: vita, lavoro, sonno e felicità. I coach sono motivatori professionisti (ma senza albo), ex manager riconvertiti, giovani che scelgono flessibilità e intraprendenza. Ma sono competenti? Che cosa c'è dietro? (Di domenica 21 agosto 2022) «Non so cosa dirvi davvero»: inizia così uno dei più emozionanti discorsi di sempre della storia del cinema. I quattro minuti in cui il miglior coach di sempre, alias Tony D’Amato, Al Pacino, in ogni maledetta domenica incita la squadra di football degli Sharks a lottare per la vittoria. Li invita a fare gruppo, a correre insieme, a conquistare ogni centimetro salvo poi sottolineare che “non può essere certo lui a farlo per loro”. Perché Tony D’Amato-Al Pacino nell’immaginario collettivo è il miglior coach di sempre? Perché è l‘allenatore e il motivatore che tutti vorremmo. Libri per imparare a vivere ... Leggi su iodonna (Di domenica 21 agosto 2022) «Non sodirvi davvero»: inizia così uno dei più emozionanti discorsi didella storia del cinema. I quattro minuti in cui il migliordi, alias Tony D’Amato, Al Pacino, inmaledetta domenica incita la squadra di football degli Sharks a lottare per la vittoria. Li ina fare gruppo, a correre insieme, a conquistarecentimetro salvo poi sottolineare che “non può essere certo lui a farlo per loro”. Perché Tony D’Amato-Al Pacino nell’immaginario collettivo è il migliordi? Perché è l‘allenatore e il motivatore che tutti vorremmo. Libri per imparare a vivere ...

sentonyiwobi : La Lega, di cui faccio parte da 28 anni, ha compiuto le sue scelte sulle candidature, e ne prendo atto. Non sempre… - La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi: 'Siamo gli unici ad aver sempre sostenuto Mario #Draghi. Il nostro obiettivo è di ripor… - FiorellaMannoia : Le donne sono sempre state le vittime di ogni esercito. In ogni guerra, in ogni latitudine. Noi guardiamo solo dove… - haran_milan : @illuminista3 Al terzo giorno ti svegli con tosse febbre e raffreddore. Anche tutti gli altri si sentono di merda.… - naladrof53 : RT @MariangelaBona6: Mi sono assentata x qualche settimana ma adesso sono tornata serena e sicura xchè sto #DallaParteGiusta , perché #IoVo… -