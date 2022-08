Sonia Grey | l’indimenticata infermiera di Striscia la notizia ha cambiato mestiere | Ma non tutti possono vederla

Leggi su newstv

(Di domenica 21 agosto 2022) Allietava i conduttori e i telespettatori dilaqualche anno fa. Da un po’ di tempo hadecisamente ambito lavorativo. Scopriamo insieme cosa fa oggi.(Instagram)e Angela Cavagna sono state le due infermiere più ammirate d’Italia grazie ai candidi e ridotti camici dache hanno indossato durante gli anni di. Ma poi entrambe hanno decisamente virato eoccupazione. Non nella stessa direzione però. Il pallino dello spettacolo Nata in una città dell’hinterland milanese, Rho,Colone, questo il vero nome di, comincia la sua carriera alla fine degli anni Ottanta in un programma di ...