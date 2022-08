"So' deluso, l'avevo pure votato". Andrea Crisanti, spiazzante confessione politica: ora è tutto chiaro... | Video (Di domenica 21 agosto 2022) "So' delusa, l'ho pure votato alle Europee". Andrea Crisanti, virologo e candidato del Pd alle prossime elezioni politiche, ascolta basito le dure critiche di Matteo Renzi contro la sua linea rigorista. La polemica era scoppiata qualche giorno fa e a In Onda, su La7, infilano il dito nella piaga riproponendo il Video in cui il leader di Italia Viva replica a Enrico Letta. "La gestione di Crisanti era impostata sull'allarmismo, non voleva le chiusure all'inizio ma per tutto il 2021, secondo me eccessive", spiegava Renzi sui social. Crisanti ascolta scuotendo il capo. "Se Letta vuole sapere quali sono le differenze tra me e lui sulla pandemia gliele spiego subito - continuava l'ex premier -. Lui e il suo partito volevano continuare a stare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) "So' delusa, l'hoalle Europee"., virologo e candidato del Pd alle prossime elezioni politiche, ascolta basito le dure critiche di Matteo Renzi contro la sua linea rigorista. La polemica era scoppiata qualche giorno fa e a In Onda, su La7, infilano il dito nella piaga riproponendo ilin cui il leader di Italia Viva replica a Enrico Letta. "La gestione diera impostata sull'allarmismo, non voleva le chiusure all'inizio ma peril 2021, secondo me eccessive", spiegava Renzi sui social.ascolta scuotendo il capo. "Se Letta vuole sapere quali sono le differenze tra me e lui sulla pandemia gliele spiego subito - continuava l'ex premier -. Lui e il suo partito volevano continuare a stare ...

