...leader IT di tutto il mondo sta pianificando di espandere le proprie attività in nuovi mercati... Nel consorzio insieme ad altre sei aziende - InfraPrime, RISE,, SOLIDpower, TEC4FUELS e Vertiv -...prossimi giorni arriveremo all'80%, un livello superiore alla media europea". Lo ha detto Gaetano Mazzitelli, Executive Vice President Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairsal ... Snam: nei prossimi giorni stoccaggi di gas all’80% Il prezzo del gas in questo agosto ha superato anche i record dei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina. Le rassicurazioni del governo, l’ottimismo sulle forniture alternative e i decreti “ai ...Gaetano Mazzitelli, Executive Vice President Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairs SNAM al convegno “Approvvigionamento e indipendenza energetica” svoltosi durante la 43esima edizione del Me ...