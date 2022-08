Singapore | governo annuncia abolizione del reato di omosessualità

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 21 agosto 2022) Il primo ministro diLee Hsien Loong hato in un messaggio televisivo che sarà abolita la legge che punisce comeil sesso tra persone dello stesso sesso. La legge deriva dal periodo coloniale britannico ed è rimasta in vigore anche dopo l'indipendenza di.L'orientamento delera stato finora quello di mantenere in vigore la legge ma non attuarla nella pratica. Oggi il Primo Ministro ha invece spiegato che la suaè più coerente "con gli attuali costumi sociali e spero dia sollievo ai cittadini gay di". Lee Hsien Loong ha anche detto che sarà rafforzata la definizione di legge del matrimonio come unione tra un uomo e una donna, allontanando la possibilità che venga legalizzato il matrimonio gay.