Simone Susinna e Michele Morrone commentano il bacio che si sono dati (in maniera molto diversa) (Di domenica 21 agosto 2022) Venerdì scorso su Netflix è uscito il terzo capitolo della saga '365 Giorni'. L'unica novità in questo film è il triangolo tra Laura, Massimo e Nacho e il limone tra i due ragazzi (durante un sogno della protagonista). E proprio di questo bacio hanno parlato Simone Susinna e Michele Morrone durante l'anteprima per i fan del 18 agosto. Michele ha detto che 'the kiss' (di cui parlano tantissime fan della saga su Tik Tok) non gli è dispiaciuto, ma che ha preferito i limoni dati alla protagonista femminile: "Bel bacio, ma nulla a confronto alle belle labbra di Anna". Simone Susinna invece ha accontentato le fan scatenate che hanno già creato una nuova ship: "Invece per me è stato proprio il più bel bacio ...

gayburg : Michele Morrone e Simone Susinna si baciano in 'Altri 365 Giorni' - BITCHYFit : Simone Susinna e Michele Morrone commentano il bacio che si sono dati (in maniera molto diversa) - BITCHYXit : Simone Susinna nudo in Altri 365 Giorni - hznll28 : RT @alluc1nante: Io dopo aver visto il bacio tra Michele Morrone e Simone Susinna in #365days - SPYit_official : Un bacio da infarto. Uno dei baci gay più belli di sempre non trovate? #simonesusinna #michelemorrone #baciogay… -