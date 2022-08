Siete in vacanza qui? Vietato fare il bagno: cosa c'è in acqua, incubo (Di domenica 21 agosto 2022) Non sono poche, quest'anno, le brutte sorprese per i turisti che hanno scelto il mare come meta delle loro vacanze. In diverse località, infatti, sta scattando il divieto di balneazione. È il caso, per esempio, di Nettuno, dove lo stop ai bagni interessa il litorale compreso tra il confine con Anzio e punta Borghese. Ad essere vietati, come riporta il Messaggero, sono circa 300 metri di costa. Il motivo? Valori sopra la media di batteri, in particolare enterococco ed escherichia coli. A firmare l'ordinanza di divieto è stato il commissario straordinario del comune di Nettuno Bruno Strati sulla base dei risultati degli esami eseguiti dall'Arpa Lazio su alcuni campioni di acqua marina prelevati lo scorso 16 agosto. Un controllo sollecitato anche dalle proteste dei bagnanti che prima di Ferragosto avevano segnalato problemi di inquinamento su ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Non sono poche, quest'anno, le brutte sorprese per i turisti che hanno scelto il mare come meta delle loro vacanze. In diverse località, infatti, sta scattando il divieto di balneazione. È il caso, per esempio, di Nettuno, dove lo stop ai bagni interessa il litorale compreso tra il confine con Anzio e punta Borghese. Ad essere vietati, come riporta il Messaggero, sono circa 300 metri di costa. Il motivo? Valori sopra la media di batteri, in particolare enterococco ed escherichia coli. A firmare l'ordinanza di divieto è stato il commissario straordinario del comune di Nettuno Bruno Strati sulla base dei risultati degli esami eseguiti dall'Arpa Lazio su alcuni campioni dimarina prelevati lo scorso 16 agosto. Un controllo sollecitato anche dalle proteste dei bagnanti che prima di Ferragosto avevano segnalato problemi di innamento su ...

