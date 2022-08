Siccità: Nel Po torna l'acqua ma rimane il rischio della secca (Di domenica 21 agosto 2022) - Sotto il ponte della Becca, a sud di Pavia, il fiume ha raggiunto una portata tripla rispetto a tre giorni fa. Alla foce nel polesine il cuneo salino che era risalito di 40 km è rientrato nella ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 agosto 2022) - Sotto il ponteBecca, a sud di Pavia, il fiume ha raggiunto una portata tripla rispetto a tre giorni fa. Alla foce nel polesine il cuneo salino che era risalito di 40 km è rientrato nella ...

vaticannews_it : Il cardinale #Zuppi ha ricordato che si è recato per la prima volta in #Mozambico nel 1984, in un periodo terribile… - vaticannews_it : #Somalia Un milione di persone sono fuggite dalle proprie terre. L'amministratore apostolico di Mogadiscio e di Gib… - salvatore_irato : RT @Nalanda1955: @scandura @cartadiroma Ho letto qui tra le risposte un articolo:' la parola clandestini andrebbe cancellata dal linguaggio… - mayabug2 : RT @Gioia_8: il nucleare non può essere considerata energia su cui investire per il futuro. La siccità e la carenza d'acqua saranno problem… - MgraziaT : RT @Gioia_8: il nucleare non può essere considerata energia su cui investire per il futuro. La siccità e la carenza d'acqua saranno problem… -