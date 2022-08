Siamo stati leccaculo e servi del padrone e ora siamo tutti tifosi del Napoli? Bellicazzi (Di domenica 21 agosto 2022) Voi gridavate cose orrende e violentissime e voi siete imbruttiti. Io gridavo cose giuste e ora sono uno splendido quarantenne. Nanni Moretti ci viene in soccorso nell’ennesima surreale querelle in corso nella tifoseria napoletana. È semplicemente accaduto quel che qualsiasi mediocre conoscitore del gioco del calcio avrebbe potuto prevedere: il Napoli non è affatto finito con le (assafamaronna) partenze di Insigne Mertens e compagnia. Cui aggiungiamo anche Koulibaly. Il Napoli sta chiudendo una campagna acquisti eccellente e ha vinto le prime due partite di campionato. Non le vincerà tutte ovviamente ma siamo ben lontani dal quadro disperato e disperante che veniva urlato e disegnato fino a pochi giorni fa dagli autoproclamatisi “veri” tifosi del Napoli che ci hanno ammorbato tutta ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 agosto 2022) Voi gridavate cose orrende e violentissime e voi siete imbruttiti. Io gridavo cose giuste e ora sono uno splendido quarantenne. Nanni Moretti ci viene in soccorso nell’ennesima surreale querelle in corso nella tifoseria napoletana. È semplicemente accaduto quel che qualsiasi mediocre conoscitore del gioco del calcio avrebbe potuto prevedere: ilnon è affatto finito con le (assafamaronna) partenze di Insigne Mertens e compagnia. Cui aggiungiamo anche Koulibaly. Ilsta chiudendo una campagna acquisti eccellente e ha vinto le prime due partite di campionato. Non le vincerà tutte ovviamente maben lontani dal quadro disperato e disperante che veniva urlato e disegnato fino a pochi giorni fa dagli autoproclamatisi “veri”delche ci hanno ammorbato tutta ...

Palazzo_Chigi : Gli Europei di nuoto di #Roma2022 sono stati una straordinaria festa per lo #sport italiano: grande partecipazione… - sscnapoli : ?? #Spalletti “L’anno scorso siamo stati una mina vagante, quest’anno dobbiamo riacquisire delle caratteristiche pre… - BentivogliMarco : Abbiamo avuto un sottosegretario che smentì #PieroAngela dicendo “sulla Luna non siamo mai stati” e altri parlamen… - MikelKalum : RT @antob967: La roba Origi-Giroud in campo insieme la posso capire gli ultimi 10 minuti ma non come oggi. Questa variazione ha portato so… - Frances54325203 : RT @antig9696: @saIva___ @matteo_milan91 L’Atalanta ha completamente cambiato modo di affrontarci, abbiamo trovato molti meno spazi e Leao… -