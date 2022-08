Serie B | LIVE | serata con 6 partite Cagliari e Venezia in campo | il Brescia in trasferta a Frosinone

Fantacalcio : #NapoliMonza GOL! #Kvaratskhelia regala un +6 ai fantallenatori: dribbling col mancino e conclusione a rete col des… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Cagliari-Cittadella, 2^ giornata Serie B: segui la diretta del match - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Pisa-Como, 2^ giornata Serie B: segui la diretta del match - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Cosenza-Modena, 2^ giornata Serie B: segui la diretta del match - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Atalanta-Milan, 2^ giornata Serie A: segui la diretta del match -

Pioli e Gasperini ©LaPresseDopo aver perso prendendo 5 gol nel 2019, i rossoneri hanno inanellato unautile di cinque partite contro i bergamaschi (un pareggio e quattro vittorie), uscendo ...1 Il primo big match dellaA è Atalanta - Milan . A Bergamo, i campioni d'Italia si sottopongono allo stress test della banda di Gasp . Un match che ci dirà molto anche delle aspettative per questa stagione dei nerazzurri,...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...