SERIE B DAL FROSINONE ALLA REGGINA CACCIA ALLA VETTA PER CINQUE (Di domenica 21 agosto 2022) Sei partite in contemporanea, CINQUE squadre a CACCIA della VETTA. La SERIE B offre il solito spettacolo e stasera, alle ore 20.45, si completa la seconda giornata dopo i quattro pareggi nelle precedenti quattro gare, l’anticipo del venerdì tra Bari e Palermo e le tre di ieri, compreso il big match Genoa-Benevento. Le gare di oggi sono Cagliari-Cittadella, Cosenza-Modena, FROSINONE-Brescia, Pisa-Como, Südtirol-Venezia e Ternana-REGGINA, elencate in rigoroso ordine alfabetico. Analizziamole ad una ad una. SERIE B 2ª GIORNATA CAGLIARI-CITTADELLA Il Cagliari va a CACCIA della prima vittoria in campionato dopo il pari in extremis raggiunto a Como. Gianluca Lapadula contende un posto da titolare a Gaston Pereiro, autore dell’1-1 sabato scorso, con Liverani ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 21 agosto 2022) Sei partite in contemporanea,squadre adella. LaB offre il solito spettacolo e stasera, alle ore 20.45, si completa la seconda giornata dopo i quattro pareggi nelle precedenti quattro gare, l’anticipo del venerdì tra Bari e Palermo e le tre di ieri, compreso il big match Genoa-Benevento. Le gare di oggi sono Cagliari-Cittadella, Cosenza-Modena,-Brescia, Pisa-Como, Südtirol-Venezia e Ternana-, elencate in rigoroso ordine alfabetico. Analizziamole ad una ad una.B 2ª GIORNATA CAGLIARI-CITTADELLA Il Cagliari va adella prima vittoria in campionato dopo il pari in extremis raggiunto a Como. Gianluca Lapadula contende un posto da titolare a Gaston Pereiro, autore dell’1-1 sabato scorso, con Liverani ...

