SERIE A ATALANTA-MILAN PRIMA SFIDA TRA BIG (Di domenica 21 agosto 2022) ATALANTA-MILAN secondo Gian Piero Gasperini non può essere considerato uno scontro diretto perché i rossoneri lottano per lo scudetto e la Dea ha altri obiettivi. Il tecnico dei bergamaschi non ha tutti i torti, ma la partita di stasera, in programma alle 20.45, è comunque la PRIMA SFIDA tra big della SERIE A di questa stagione, che cade già alla seconda giornata. E dunque è lecito che i riflettori della domenica siano puntati sul Gewiss Stadium, dove oltretutto i campioni d’Italia hanno vinto negli ultimi due precedenti. ATALANTA-MILAN LA STORIA RECENTE INSEGNA ATALANTA-MILAN 5-0, ATALANTA-MILAN 0-2, ATALANTA-MILAN 2-3. Stefano Pioli è passato tre volte da ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 21 agosto 2022)secondo Gian Piero Gasperini non può essere considerato uno scontro diretto perché i rossoneri lottano per lo scudetto e la Dea ha altri obiettivi. Il tecnico dei bergamaschi non ha tutti i torti, ma la partita di stasera, in programma alle 20.45, è comunque latra big dellaA di questa stagione, che cade già alla seconda giornata. E dunque è lecito che i riflettori della domenica siano puntati sul Gewiss Stadium, dove oltretutto i campioni d’Italia hanno vinto negli ultimi due precedenti.LA STORIA RECENTE INSEGNA5-0,0-2,2-3. Stefano Pioli è passato tre volte da ...

Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: #AtalantaMilan (20.45) | pronostici e probabili formazioni | @SerieA 2^ giornata | #NapoliMonza (18.30) | #EmpoliFiore… - langolodeiprono : #AtalantaMilan (20.45) | pronostici e probabili formazioni | @SerieA 2^ giornata | #NapoliMonza (18.30) |… - ArmandaGelsomin : RT @MilanPosts: ?? MATCH DAY ?? ?? Atalanta ?? 20:45 pm ?? Serie A ??? Atleti Azzurri d'Italia ?? #AtalantaMilan - skillandbet : ???? #Pronostici Atalanta - Milan ? ? #Scommesse Vincenti ?? Formazioni ?? Come Vederla in TV ? Quote Più Alte ?? Bonu… -