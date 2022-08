Serie A | Atalanta-Milan 1-1 | ammoniti Theo e Djimsiti | LIVE NEWS

SkySport : ATALANTA-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovsky (29’) ? #Bennacer (68') ? Serie A – 2^ giornata ?… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - infoitsport : Serie A: il Milan si ferma a Bergamo, solo pareggio con l’Atalanta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Milan 1-1: Bennacer risponde a Malinovskyi - napolimagazine : SERIE A - Atalanta-Milan 1-1: Bennacer risponde a Malinovskyi -

I campioni d'Italia non tengono il passo di Napoli e Inter e alla seconda giornata già dicono addio al punteggio pieno. Merito di un'che, soprattutto nel primo tempo, ha domato il Milan segnando e nella ripresa ha resistito con i denti all'assalto rossonero dopo il pari. Il risultato è un 1 - 1 tutto sommato ...22.42A, frae Milan è 1 - 1 A Bergamo finisce 1 - 1 il match clou del turno frae Milan. Messias sciupa, subito dopo Malinovskyi (29') scocca un sinistro di prima intenzione che ...22.42 Serie A, fra Atalanta e Milan è 1-1 A Bergamo finisce 1-1 il match clou del turno fra Atalanta e Milan. Messias sciupa, subito dopo Malinovskyi (29') scocca un sinistro di prima intenzione che ...In entrambi i match le compagini in campo si sono divisile la posta in palio, pareggiando 1-1. La formazione rossoblù nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Orsolini, è riuscita ...