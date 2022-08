Senaldi travolge Crisanti | “Ricorda gli aperitivi di Zingaretti” Il virologo in totale imbarazzo video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 agosto 2022) “Non è una frase da scienziato“. Pietroha sotto mano Andreain collegamento con In Onda su La7. Qui ilche ormai si ammanda in pieno della casacca Pd, prendendone stilemi e invettive, ha rilanciato la sua frase gravissima: “Con Salvini e Meloni al governo ci sarebbero stati 300mila morti in più di Covid. Non ho sparato numeri a caso”. Il condirettore di Libero, lo mette alle corde e gliene dice quattro, con molta sobrietà, mettendolo di fronte a fatti incontestabili.: “La frase che hai detto su Meloni e Salvini non è da scienziato” Innanzitutto,rintuzza le presunte tendenze no vax del centrodestra che ormai vengono ripetute a pappagallo. “I no vax in Italia sono una minoranza-. ...