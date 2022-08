Se non riesci a fare questa cosa, potresti avere la lingua di gatto. Vediamo di cosa si tratta (Di domenica 21 agosto 2022) Cos’è la lingua di gatto? E a cosa si riferisce questo modo di dire? Riguarda un fenomeno che è capitato ad ognuno di noi almeno una volta nella vita, un fenomeno che oserei definire… fastidioso. Scopriamo di cosa si tratta. Questo modo di dire arriva dal lontano Giappone e si riferisce ad una tolleranza che tutti noi abbiamo ma che varia da persona a persona. Stiamo parlando della soglia del dolore, diversa da soggetto a soggetto. Ma cosa c’entra la lingua di gatto in tutto questo? lingua di gatto – pixabay – curiosauro.itQuesto modo di dire nasce, come detto, in Giappone che lo definisce con il termine nekojita (lingua di gatto), e ... Leggi su curiosauro (Di domenica 21 agosto 2022) Cos’è ladi? E asi riferisce questo modo di dire? Riguarda un fenomeno che è capitato ad ognuno di noi almeno una volta nella vita, un fenomeno che oserei definire… fastidioso. Scopriamo disi. Questo modo di dire arriva dal lontano Giappone e si riferisce ad una tolleranza che tutti noi abbiamo ma che varia da persona a persona. Stiamo parlando della soglia del dolore, diversa da soggetto a soggetto. Mac’entra ladiin tutto questo?di– pixabay – curiosauro.itQuesto modo di dire nasce, come detto, in Giappone che lo definisce con il termine nekojita (di), e ...

