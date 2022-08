Savona | percorreva di notte l’A10 con i pattini Fermata dalla Polizia si è giustificata | “Seguivo le indicazioni del navigatore”

Alessandro_Oddo : RT @ilsecoloxix: #Liguria #Savona, percorreva di notte l’#autostrada A10 con i pattini. Fermata dalla Polizia si è giustificata: “Seguivo l… - pennadireve : RT @ilsecoloxix: #Liguria #Savona, percorreva di notte l’#autostrada A10 con i pattini. Fermata dalla Polizia si è giustificata: “Seguivo l… - lucaubaldeschi : RT @ilsecoloxix: #Liguria #Savona, percorreva di notte l’#autostrada A10 con i pattini. Fermata dalla Polizia si è giustificata: “Seguivo l… - pennadireve : Savona, percorreva di notte l’A10 con i pattini. Fermata dalla Polizia si è giustificata: “Seguivo le indicazioni d… - ilsecoloxix : #Liguria #Savona, percorreva di notte l’#autostrada A10 con i pattini. Fermata dalla Polizia si è giustificata: “Se… -

Poco dopo la mezzanotte alla centrale operativa della polizia stradale era giunto l'allarme di una persona chevelocemente la corsia di marcia calzando ai piedi dei pattini. 'Era molto ...Abbonati per leggere ancheSAVONA - Scontro tra uno scooter e un capriolo in via Piamboschi a Cisanio sul Neva. L'accaduto si è verificato questa mattina alle ore 6,45 in provincia di Savona. L'uomo è stato trasportato in codic ...Per la donna, che era lucida e orientata, è scattata una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile qualora intenda prendere la patente ...