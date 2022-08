Sanna Marin, ricordate il Papeete? La vergogna della Morani, ecco che roba è il Pd (Di domenica 21 agosto 2022) Papeete, il nome del locale festaiolo a Milano Marittima, è una parola tahitiana, ma sarebbe interessante sapere come si pronuncia in finlandese. Sì perché, a seconda di dove si svolga la festa e di quale politico ci vada (sedi destra o di sinistra, se maschio o femmina), cambia il giudizio dei compagni, sia dei quotidiani di area che dei piddini. Finché a ballare e cantare in spiaggia a torso nudo, quindi in tenuta Marin, era Salvini, allora ministro dell'Interno, Repubblica si indignava e attribuiva al capo leghista epiteti non proprio gratificanti come Truce, Tamarro, Neo-Mussolini godereccio. Ma se a divertirsi a suon di musica è una che Marin fa di cognome, cioè il primo ministro finlandese Sanna, allora Repubblica ne prende le difese (da chi poi?) e sguinzaglia lo psicanalista Massimo Recalcati per giustificare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022), il nome del locale festaiolo a Milano Marittima, è una parola tahitiana, ma sarebbe interessante sapere come si pronuncia in finlandese. Sì perché, a seconda di dove si svolga la festa e di quale politico ci vada (sedi destra o di sinistra, se maschio o femmina), cambia il giudizio dei compagni, sia dei quotidiani di area che dei piddini. Finché a ballare e cantare in spiaggia a torso nudo, quindi in tenuta, era Salvini, allora ministro dell'Interno, Repubblica si indignava e attribuiva al capo leghista epiteti non proprio gratificanti come Truce, Tamarro, Neo-Mussolini godereccio. Ma se a divertirsi a suon di musica è una chefa di cognome, cioè il primo ministro finlandese, allora Repubblica ne prende le difese (da chi poi?) e sguinzaglia lo psicanalista Massimo Recalcati per giustificare ...

