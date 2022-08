San Pellegrino patria del grande calcio giovanile | l’Inter si aggiudica la Coppa Calligaris

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 agosto 2022) SanTerme.conquista la prima, superando per 2-1 la Lazio con un finale da brividi. Bella la cornice di pubblico (con numerosi osservatori da tutta Italia) allo Stadio Comunale di SanTerme per la prima edizione dellaAlfredo, categoria under 17, promossa dal ComitatoAngelo Quarenghi per ricordare la figura di uno dei padri della medicina sportiva in Italia, scomparso lo scorso gennaio all’età di 95 anni. Dalla fase a gironi andata in scena venerdì 19 agosto è emersa lasfida per la finale di sabato 20 agosto tra Lazio e Inter, mentre nella finalina 3°-4° posto a prevalere è stata l’Atalanta sulla Cremonese 2-0, nella finale 5°-6° posto è stato invece il ...