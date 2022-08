Samantha Cristoforetti fotografa l’aurora dallo Spazio: «È la più sbalorditiva che abbia mai visto» – Le immagini (Di domenica 21 agosto 2022) «The most stunning auroras I have ever experienced». Le aurore più sbalorditive di sempre. Così Samantha Cristoforetti ha introdotto le foto pubblicate nelle ultime ore dalla Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta italiana si trova in orbita con la Missione Minerva e nelle ultime settimane ha pubblicato diverse foto del nostro pianeta visto dallo Spazio, compresa quelle in cui invita i suoi follower a riconoscere i fiumi e i laghi dell’Italia. Cristoforetti è partita per la sua missione lo scorso 27 aprile per un viaggio che dovrebbe durare cinque mesi. Intanto ha già avuto modo di collegarsi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di fare anche una storica passeggiata spaziale per delle attività di manutenzione. Tra tutte le immagini ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) «The most stunning auroras I have ever experienced». Le aurore più sbalorditive di sempre. Cosìha introdotto le foto pubblicate nelle ultime ore dalla Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta italiana si trova in orbita con la Missione Minerva e nelle ultime settimane ha pubblicato diverse foto del nostro pianeta, compresa quelle in cui invita i suoi follower a riconoscere i fiumi e i laghi dell’Italia.è partita per la sua missione lo scorso 27 aprile per un viaggio che dovrebbe durare cinque mesi. Intanto ha già avuto modo di collegarsi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di fare anche una storica passeggiata spaziale per delle attività di manutenzione. Tra tutte le...

