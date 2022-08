Salvini tra le montagne del Trentino, tra polenta e fresbee. A festeggiarlo però ci sono solo i militanti (Di domenica 21 agosto 2022) Pinzolo, Alta Val Gardena. La prima cosa che si nota, nella piazzetta del comizio, è una bambina bionda, forse figlia di qualche militante, tutta intenta a far volare un palloncino giallo con la scritta "Credo". La seconda sono i gadget: le bandiere della Lega, le carte da gioco della Lega, i frisbee della Lega, gli accendini della Lega, un banchetto per tesserarsi alla Lega (affidato a un signore anziano, l’unico a indossare ancora la vecchia camicia verde). La terza: una schiera di leghisti locali, saliti fin quassù per omaggiare il Grande Capo, che arringano i quattrocento presenti con toni enfatici. "Tenetevi pronti. Il nostro amato leader sta per arrivare". Ed è l’arrivo, in effetti, il momento clou. Matteo Salvini appare dal nulla in sella a una bici elettrica. Scarpe da tennis bianche, jeans chiari, camicia bianca aperta sul collo a ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 21 agosto 2022) Pinzolo, Alta Val Gardena. La prima cosa che si nota, nella piazzetta del comizio, è una bambina bionda, forse figlia di qualche militante, tutta intenta a far volare un palloncino giallo con la scritta "Credo". La secondai gadget: le bandiere della Lega, le carte da gioco della Lega, i frisbee della Lega, gli accendini della Lega, un banchetto per tesserarsi alla Lega (affidato a un signore anziano, l’unico a indossare ancora la vecchia camicia verde). La terza: una schiera di leghisti locali, saliti fin quassù per omaggiare il Grande Capo, che arringano i quattrocento presenti con toni enfatici. "Tenetevi pronti. Il nostro amato leader sta per arrivare". Ed è l’arrivo, in effetti, il momento clou. Matteoappare dal nulla in sella a una bici elettrica. Scarpe da tennis bianche, jeans chiari, camicia bianca aperta sul collo a ...

elio_vito : C'è una certa preoccupante analogia tra l'ammirazione di Berlusconi e Salvini per Putin e quella di Meloni per Mussolini... - AlexBazzaro : #Credo che gli attacchi di #Crisanti a Salvini siano una delle nostre migliori armi per la nostra campagna elettor… - matteosalvinimi : #Salvini: Il 25 settembre sarà una questione di scelta tra #flattax al 15% e una tassa patrimoniale promossa da occ… - sergiocap71 : RT @MarcoRizzoPC: Tra poco inizierà la vera crisi. Il 25 settembre ricordatevi chi ci ha portati in questa situazione. Chi ha votato sanzio… - StefanoBolzoni : RT @MarcoRizzoPC: Tra poco inizierà la vera crisi. Il 25 settembre ricordatevi chi ci ha portati in questa situazione. Chi ha votato sanzio… -