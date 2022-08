Salvini cerca di strumentalizzare la tentata violenza di Piacenza: dura replica delle donne Pd (Di domenica 21 agosto 2022) Come al solito la Lega (e più in generale la destra), mentre tace su decine e decine di reati quotidiani, ogni volta che il delinquente è straniero strumentalizza per dare la colpa ai migranti in ... Leggi su globalist (Di domenica 21 agosto 2022) Come al solito la Lega (e più in generale la destra), mentre tace su decine e decine di reati quotidiani, ogni volta che il delinquente è straniero strumentalizza per dare la colpa ai migranti in ...

marcoarcorcocoo : C è chi cerca ( pagato) nei social post antichi per trovare qualcosa di' sporco ' e poi c è #Salvini che non c è… - MariaStellabra : RT @ceciliadelia: Uno stupro è uno stupro: violenza di un uomo contro una donna e deve essere condannato senza distinzioni riguardo alla ci… - globalistIT : - ElenaPirandello : RT @ceciliadelia: Uno stupro è uno stupro: violenza di un uomo contro una donna e deve essere condannato senza distinzioni riguardo alla ci… - omniafluit : Salvini fotografato mentre cerca disperatamente i soldi per la FlatTax -