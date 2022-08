Salario minimo | la marcia indietro di Di Maio Dall’impegno per i 9 euro lordi l’ora a “non lo puoi imporre per legge agli imprenditori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) Mentre anche Azione e il Pd si allineano alla proposta M5s di undi 9al, l’ex pentastellato e oggi leader di Impegno Civico Luigi Dici ripensa. Il ministro degli Esteri, che da esponente del Movimento e vicepremier di Giuseppe Conte era stato tra i grandi sostenitori della misura contro la povertà lavorativa, ora ha cambiato idea. “Dobbiamo prevedere un, ma non possiamo imporlo perperché dovrebbero pagarlo le imprese”, ha detto sabato in un video su YouTube. Che cosa intenda l’aveva spiegato ancora meglio il 26 luglio a In Onda: “Ilsi deve fare e siamo tutti d’accordo, ma non lo...