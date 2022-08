Saccheggiate il Louvre | ma giù le mani dalla Gioconda

(Di domenica 21 agosto 2022) La mattina del 21 agosto 1911, il decoratore ed imbianchino Vincenzo Peruggia mise a segno il colpo del secolo rubando ladal. Nel giorno di chiusura del museo, alle 7 del mattino, si recò nel Salon Carrè, al primo piano, e semplicemente staccò dal muro l’opera più celebre di Leonardo da Vinci. Larubata: uno slancio di patriottismo? Quante volte abbiamo accusato i francesi di averci colpevolmente sottratto la Monna Lisa dipinta da Leonardo da Vinci? E non siamo forse disposti a richiederla indietro ogni qualvolta se ne presenta l’occasione? Staremmo mentendo se negassimo di averci provato anche in occasione della vincita dei Mondiali di calcio nel 2006, dopo aver battuto in finale proprio la Francia. Nel 1911, Vincenzo Peruggia fu però l’unico a passare ai fatti. Imbianchino e decoratore originario ...

