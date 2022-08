Ryan Reynolds: "Diventare proprietario del Wrexham FC mi ha cambiato la vita" (Di domenica 21 agosto 2022) L'attore Ryan Reynolds ha acquistato la squadra di calcio Wrexham insieme a Rob McElhenney e ha ammesso che l'esperienza gli ha cambiato la vita. Ryan Reynolds ha rivelato che acquistare, insieme a Rob McElhenney, la squadra di calcio gallese Wrexham, gli ha letteralmente cambiato la vita. I due attori hanno raccontato la loro esperienza nella docuserie in sei episodi Welcome to Wrexham, che debutterà il 25 agosto su Disney+. I due attori hanno investito 2 milioni di sterline per comprare il club spotivo e nelle puntate si vedranno Ryan Reynolds e Rob McElhenney avvicinarsi alla comunità e al loro team, riuscendo anche ad assicurare il sostegno di TikTok come sponsor. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 agosto 2022) L'attoreha acquistato la squadra di calcioinsieme a Rob McElhenney e ha ammesso che l'esperienza gli halaha rivelato che acquistare, insieme a Rob McElhenney, la squadra di calcio gallese, gli ha letteralmentela. I due attori hanno raccontato la loro esperienza nella docuserie in sei episodi Welcome to, che debutterà il 25 agosto su Disney+. I due attori hanno investito 2 milioni di sterline per comprare il club spotivo e nelle puntate si vedrannoe Rob McElhenney avvicinarsi alla comunità e al loro team, riuscendo anche ad assicurare il sostegno di TikTok come sponsor. ...

