Russia: muore in un attentato la figlia di Aleksandr Dugin ideologo di putin (Di domenica 21 agosto 2022) L'obiettivo era Oleksandr Dugin, filosofo, considerato da molti l'ideologo di putin, e invece l'uomo è stato uno dei primi testimoni ad arrivare sul luogo in cui ieri sera un attentato ha ucciso la ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 agosto 2022) L'obiettivo era Oleksandr, filosofo, considerato da molti l'di, e invece l'uomo è stato uno dei primi testimoni ad arrivare sul luogo in cui ieri sera unha ucciso la ...

ilriformista : 'In Russia non ci sono più luoghi sicuri, distruggere Kiev' #Dugin #Dugina - agenzia_nova : #Russia La figlia dell’ideologo russo Aleksandr #Dugin muore nell’esplosione della sua auto - infoitinterno : Russia: muore la figlia 30enne di Dugin, ideologo vicino a Putin. Esplosa l’auto mentre era Mosca - Aladino06 : @DiegoFusaro Ovviamente dispiace x ogni persona che muore così, lei non so che ruolo aveva in questa folle guerra.… - F2008Brontolo : @reinholdbaci @RobinHood2204 @jacopo_iacoboni terza guerra mondiale vuol dire uso di armi nucleari. un giorno, no,… -