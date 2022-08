Russia, muore in un attentato la figlia dell’ideologo di Putin (Di domenica 21 agosto 2022) Terrore in Russia, dove è morta in un attentato Darya Dugina, 30 anni. Commentatrice politica, era figlia del filosofo Oleksandr Dugin, considerato l’ideologo di Putin. La donna ha perso la vita a seguito dell’esplosione della sua auto alla periferia di Mosca. Il fatto è avvenuto verso le 21.45 – ora locale – di sabato 20 agosto, nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi. Una località a circa 20 chilometri a ovest rispetto alla capitale della Russia. Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida di una Toyota Land Cruiser Prado di proprietà del padre sulla quale non c’erano altri passeggeri. Dopo la deflagrazione – hanno raccontato alcuni testimoni – l’auto si è rovesciata ed è finita fuori strada. I soccorritori hanno recuperato il corpo ormai carbonizzato della vittima. In alcuni video – ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 agosto 2022) Terrore in, dove è morta in unDarya Dugina, 30 anni. Commentatrice politica, eradel filosofo Oleksandr Dugin, considerato l’ideologo di. La donna ha perso la vita a seguito dell’esplosione della sua auto alla periferia di Mosca. Il fatto è avvenuto verso le 21.45 – ora locale – di sabato 20 agosto, nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi. Una località a circa 20 chilometri a ovest rispetto alla capitale della. Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida di una Toyota Land Cruiser Prado di proprietà del padre sulla quale non c’erano altri passeggeri. Dopo la deflagrazione – hanno raccontato alcuni testimoni – l’auto si è rovesciata ed è finita fuori strada. I soccorritori hanno recuperato il corpo ormai carbonizzato della vittima. In alcuni video – ...

