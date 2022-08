Russia, morta in un’esplosione la figlia dell’ideologo di Putin. Da Donetsk accuse all’Ucraina (Di domenica 21 agosto 2022) Darya Dugin, figlia del politologo e filosofo russo Alexsandr Dugin, e’ morta per l’esplosione dell’automobile di cui era alla guida, nei pressi del villaggio di Bolshiye Vyazemy nella regione di Mosca. Lo riferisce la Tass citando fonti di polizia. L’auto era una Toyota Land Cruiser Prado. Le circostanze e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento. Alexsandr Dugin, conosciuto per essere il principale fautore del rilancio delle teorie eurasiatiste, e’ considerato come uno degli ideologi che sono stati piu’ vicini al presidente russo Vladimir Putin. Secondo media russi citati dal Daily Mail, Darya Dugin sarebbe stata “fatta a pezzi” nell’esplosione del veicolo di cui era alla guida, e si avanzano i sospetti di natura dolosa circa un complotto il cui obiettivo sarebbe stato il padre Aleksandr. Secondo il violinista russo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Darya Dugin,del politologo e filosofo russo Alexsandr Dugin, e’per l’esplosione dell’automobile di cui era alla guida, nei pressi del villaggio di Bolshiye Vyazemy nella regione di Mosca. Lo riferisce la Tass citando fonti di polizia. L’auto era una Toyota Land Cruiser Prado. Le circostanze e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento. Alexsandr Dugin, conosciuto per essere il principale fautore del rilancio delle teorie eurasiatiste, e’ considerato come uno degli ideologi che sono stati piu’ vicini al presidente russo Vladimir. Secondo media russi citati dal Daily Mail, Darya Dugin sarebbe stata “fatta a pezzi” nell’esplosione del veicolo di cui era alla guida, e si avanzano i sospetti di natura dolosa circa un complotto il cui obiettivo sarebbe stato il padre Aleksandr. Secondo il violinista russo ...

