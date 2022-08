Russia | esplode la sua auto | muore la figlia di Dugin L’ipotesi | attentato al filosofo

(Di domenica 21 agosto 2022) caption id="attachment 328210" align="alignleft" width="310" La disperazione di Alexander/captionDariaa,di Alexandere analista politico russo, è morta nell'esplosione della suavettura, avvenuta nel distretto di Odintsovsky, nella regione di Mosca. Lo hanno riferito gli inquirenti russi che hanno annunciato l'apertura di un'indagine "per omicidio", precisando che l'esplosione è stata causata da un ordigno piazzato sulla vettura, una Toyota Land Cruiser. Secondo diversi media russi, sull'avrebbe dovuto esserci anche lo stesso, ideologo del Russkij Mir (Mondo russo), ritenuto ispiratore della politica del presidente russo Vladimir Putin. Il Russkij Mir è l'idea alla base della guerra in Ucraina, perchè ...

Nel 2014, riportaToday, è stato licenziato dall'Università statale di Mosca dopo il suo appello a 'uccidere, uccidere, uccidere' gli ucraini. La macchina con a bordo Darya Dugin, una Toyota ......choc per quello che appare a tutti gli effetti un attentato terroristico nel cuore della. La ... Attentato a Mosca,l'auto: morta la figlia dell'ideologo di PutinI filorussi puntano il dito contro Kiev. La modalità tuttavia trova numerosi precedenti in operazioni condotte da Mosca ...Alexander Dugin era andato insieme alla figlia Darya Dugina al festival 'Tradition' e doveva tornare insieme a lei a Mosca ma ha deciso all'ultimo momento di non viaggiare a bordo della Toyota Land Cr ...