Rottura Totti-Blasi, la figlia Chanel sbotta sui social (Di domenica 21 agosto 2022) La Rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasy sta continuando a tenere banco durante questa estate, tra annunci, indiscrezioni e gossip. Mentre proseguono le vacanze a distanza dell'ex calciatore e della presentatrice, Chanel, secondogenita della coppia, ha pubblicato su TikTok un video corredato da un messaggio che sembra un riferimento al polverone che sta vivendo la sua famiglia: "Non c'è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone". Chanel è la più attiva sui social della famiglia Totti. La 16enne pubblica molti video su TikTok e l'ultimo in ordine di tempo, in discoteca con una sua amica, sembrerebbe voler difendere i suoi genitori, anche se la ragazza non ha voluto fare nessun riferimento diretto a ...

