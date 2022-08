(Di domenica 21 agosto 2022)ha condiviso sul suo profiloil racconto di un momento delicato che l’ha vista protagonista durante quella che avrebbe dovuto essere una semplice nuotata: la figlia di Al Bano eha rivelato di convivere da anni con l’, che anche questa volta si è prepotentemente insinuata in un momento quotidiano facendole vivere un brutto episodio., la lotta con l’: il racconto Una sua foto che la ritrae mentre sale in barca con lo sguardo basso e il racconto di un episodio che ha vissuto mentre cercava di svolgere un’attività semplice, di normale abitudine (soprattutto estiva) e che ha compromesso la tranquillità di un bel momento da vivere serenamente. “Facciamo una nuotata, ci fa bene”, questo l’intento ...

eemss444 : @nerosunerooo albano carrisi e romina power - Ghost_who_walk : RT @Ghost_who_walk: Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicita (Schlagerchampions 13-1-2018) - ambiendator : Miiiii che notiziona,ora posso dormire - tripps42 : Allora il detective mostrò a Cordova delle foto recenti di Ylenia e a quel punto l'uomo disse che la giovane che av… - tripps42 : Ylenia Carrisi è una ragazza di 23 anni, parla cinque lingue e studia al King's College di Londra, con la voglia di… -

DiLei

...in questa occasione che incontra Al Bano, all'epoca giovane cantante esordiente di Cellino San Marco. Dopo un breve fidanzamento si sposano e mettono al mondo, Ylenia, Yari, Cristel e...... come dicevamo, non ha potuto fare nemmeno a meno di fare un breve cenno aPower. Stiamo parlando proprio di lei: Loredana Lecciso, compagna di Al Banoda più di 10 anni. Cosa sta ... Romina Carrisi su Instagram: “La mia ansia è uno schiaffo” Il rapporto tra Loredana Lecciso e Romina Power ha sempre tenuto banco. In questo caso, la showgirl ha diffuso un messaggio sibilino.non ha potuto fare nemmeno a meno di fare un breve cenno a Romina Power. Stiamo parlando proprio di lei: Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi da più di 10 anni. Cosa sta accadendo tra loro