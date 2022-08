(Di domenica 21 agosto 2022) Se l’è vista brutta una donna che lo scorso 19 agosto è stata vittima di un furto all’interno della propria abitazione. Ilsi eratoin pienama lasi è accorta della sua presenza riuscendo poi a farloe porre così fine a quegli interminabili istanti di paura. Leggi anche:, tentato furto al Maury’s: nei guai 30enne rumeno Tentato furto: cosa è successo I fatti sono avvenuti lo scorso 19 agosto in via Joyce alle 4.33. Secondo una prima ricostruzione, ilsarebbe entrato da una finestra lasciata aperta per il caldo. Ad un certo punto, però, la vittima sarebbe stata svegliata da un movimento maldestro da parte del malvivente. ...

CorriereCitta : Roma, si intrufola in casa nella notte ma la padrona lo fa arrestare: ‘beccato’ ladro polacco -

