Roma | Mourinho | 'Zaniolo è importante per noi Se rimane? Rispondo così'

(Di domenica 21 agosto 2022) Alla vigilia della partita con la Cremonese, Josèha parlato del futuro di Nicolò: "Non so se, dovete...

angelomangiante : Mourinho su #Belotti : “Se è vero che Belotti vuole tanto venire alla Roma, mi piace molto questo feeling. Mi fa pi… - AlfredoPedulla : #Mourinho, conferme su #Belotti: “Vuole venire alla #Roma? Mi piace questo suo entusiasmo” ?? - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SalernitanaRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - azizdelly : RT @AlfredoPedulla: #Mourinho, conferme su #Belotti: “Vuole venire alla #Roma? Mi piace questo suo entusiasmo” ?? - ilgeometra72 : Quindi ha detto che alliasvaughnn e company se la pianonderculo Nella ROMA comanda Mourinho Pinto esegue gli ordini… -

È stato più difficile vincere aun trofeo o più difficile rivincerlo 'La competizione che abbiamo vinto non è molto diversa da quella che giocheremo questa stagione. Un pochino diversa nella ...... che il Gallo sarà un nuovo attaccante della: club e giocatore hanno trovato l'accordo economico sulla base di un contratto di tre anni a 2,8 milioni di euro. Josélo aspetta ('Voglio ...La seconda giornata del campionato di Serie A è in corso di svolgimento e tra le gare che si disputeranno lunedì c'è anche quella della Roma impegnata all'Olimpico contro la Cremonese. Come di ...Lo Special parla di "francesismi" e poi usa davvero un'esperessione francese: "A Salerno ci serviva il savoir-faire di Matic e ...