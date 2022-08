Roma | choc Wijnaldum | rottura della tibia in allenamento Si valuta l’operazione

Leggi su open.online

(Di domenica 21 agosto 2022) Un fulmine a ciel sereno che rischia di turbare il sonno di José Mourinho, Tiago Pinto e dei tifosi. Perché la notizia iniziata a circolare nella serata di domenica 21 agosto e confermata dal club giallorosso in una nota ufficiale è una tegola con cui nessuno a Trigoria avrebbe voluto mai far i conti. Georginio, il centrocampista fortemente voluto dallo Special One e arrivato nella Capitale dal Paris Saint-Germain al termine di una lunga trattativa, ha riportato la fratturain. Un infortunio arrivato in seguito ad uno scontro di gioco con Felix Afena Gyan e che cambia drasticamente i pianisul calciomercato.infatti potrebbe essere costretto ad operarsi e, sicuramente, ...