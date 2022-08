Roma, Belotti «tifa» Cremonese… ma solo sul mercato (Di domenica 21 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A metterà di fronte Roma e Cremonese. Sul campo sembrerebbe non esserci storia, ma in sede di calciomercato tra le due società c’è un ottimo rapporto. Una collaborazione che questa estate ha già favorito il trasferimento definitivo di due giovani in grigiorosso – il centrocampista Milanese e il difensore Ndiaye. Un’asse di mercato che potrebbe avere in serbo un’altra operazione, ben più importante e con un «tifoso speciale» di nome Andrea Belotti. Ma andiamo con ordine. Felix la chiave di volta ANSA L’attaccante della Roma Felix Afena Gyan nella gara di Serie A contro il SassuoloIl club grigiorosso vuole investire sul futuro e ha individuato nell’attaccante della Roma Felix Afena-Gyan il rinforzo giusto per l’attacco. La richiesta del gm giallorosso ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A metterà di frontee Cremonese. Sul campo sembrerebbe non esserci storia, ma in sede di calciotra le due società c’è un ottimo rapporto. Una collaborazione che questa estate ha già favorito il trasferimento definitivo di due giovani in grigiorosso – il centrocampista Milanese e il difensore Ndiaye. Un’asse diche potrebbe avere in serbo un’altra operazione, ben più importante e con un «tifoso speciale» di nome Andrea. Ma andiamo con ordine. Felix la chiave di volta ANSA L’attaccante dellaFelix Afena Gyan nella gara di Serie A contro il SassuoloIl club grigiorosso vuole investire sul futuro e ha individuato nell’attaccante dellaFelix Afena-Gyan il rinforzo giusto per l’attacco. La richiesta del gm giallorosso ...

AlfredoPedulla : #Belotti: oggi il #Galatasaray ha offerto 4,5 milioni a stagione più premio alla firma. Lui aspetta ancora solo la #Roma - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, #Pinto a Milano al lavoro per concludere alcune cessioni. Solamente dopo, la Roma… - AlfredoPedulla : #Belotti ha avuto tre offerte (una importante) nelle ultime 72 ore, ma vuole aspettare ancora la #Roma sperando che… - ilnapolionline : Roma, non solo Belotti: idea Maksimovic per la difesa - - filippoASR1927 : RT @saltandpepper90: BOOOOOM ?? Qualcuno pensava a questa Domenica come la deadline di #Belotti Non è -