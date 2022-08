Roma, ancora sassi contro un bus Atac in transito in via Candoni (Di domenica 21 agosto 2022) ancora sassi contro un bus Atac. L’ultimo episodio è avvenuto ieri, sabato 20 agosto, quando ignoti hanno preso di mira un mezzo pubblico della linea numero 775, in quel momento in transito in via Candoni. Leggi anche: Caos su un bus Atac: rissa tra stranieri ubriachi, uno di loro è in ospedale in codice rosso sassi contro bus Atac in transito in via Candoni Il bus stava transitando in via Luigi Candoni quando ignoti vi hanno lanciato contro dei sassi. Fortunatamente sull’autobus non c’era nessuno e il conducente non ha riportato ferite. Rimasto però gravemente danneggiato il parabrezza della vettura. Le indagini Sul posto sono poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022)un bus. L’ultimo episodio è avvenuto ieri, sabato 20 agosto, quando ignoti hanno preso di mira un mezzo pubblico della linea numero 775, in quel momento inin via. Leggi anche: Caos su un bus: rissa tra stranieri ubriachi, uno di loro è in ospedale in codice rossobusinin viaIl bus stava transitando in via Luigiquando ignoti vi hanno lanciatodei. Fortunatamente sull’autobus non c’era nessuno e il conducente non ha riportato ferite. Rimasto però gravemente danneggiato il parabrezza della vettura. Le indagini Sul posto sono poi ...

team_world : Mancano esattamente 10 giorni al concerto di Louis a Roma, poi sarà il turno di Taormina, poi di Milano???? VOI a re… - UKRinIT : Il 24 agosto, nel Giorno dell'Indipendenza d'Ucraina, si terrà a Roma una Marcia per la Libertà, progettata per di… - Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”Davvero questo signor #Ruberti è il Capo di gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di #Roma e… - CorriereCitta : Roma, ancora sassi contro un bus Atac in transito in via Candoni - duka1958 : @italiano967 @barbarab1974 Beh, a roma capitale come scritto sulle portiere ancora sono alla pietra veramente...???? -