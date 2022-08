Roger Waters, l'ex Pink Floyd e il "muro" contro la stampa (Di domenica 21 agosto 2022) L'ex dei Pink Floyd ha screditato due testate locali dopo che la stampa di Toronto, in Canada, ha preferito dare spazio a due artisti locali piuttosto che parlare dei suoi show. Non si capisce perché questo artista famoso abbia un conto aperto con la stampa canadese. Visti i precedenti, c'è da consigliare all'esponente dei Pink Floyd, che si chiama Roger Waters, a trasferirsi altrove. Nella storia della musica leggera internazionale questo non è né il primo né l'ultimo caso di reciproca insopportazione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) L'ex deiha screditato due testate locali dopo che ladi Toronto, in Canada, ha preferito dare spazio a due artisti locali piuttosto che parlare dei suoi show. Non si capisce perché questo artista famoso abbia un conto aperto con lacanadese. Visti i precedenti, c'è da consigliare all'esponente dei, che si chiama, a trasferirsi altrove. Nella storia della musica leggera internazionale questo non è né il primo né l'ultimo caso di reciproca insopportazione.

smoosee1234 : RT @Wikileaks_Ita: Roger #Waters Pink #Floyd come Andy #Rocchelli...schedato dai servizi segreti ucraini come propagandista pericoloso per… - dyd74 : RT @Wikileaks_Ita: Roger #Waters Pink #Floyd come Andy #Rocchelli...schedato dai servizi segreti ucraini come propagandista pericoloso per… - Bafri2022 : RT @Wikileaks_Ita: Roger #Waters Pink #Floyd come Andy #Rocchelli...schedato dai servizi segreti ucraini come propagandista pericoloso per… - MaristinaG : RT @Wikileaks_Ita: Roger #Waters Pink #Floyd come Andy #Rocchelli...schedato dai servizi segreti ucraini come propagandista pericoloso per… - AleFiveStars : RT @Wikileaks_Ita: Roger #Waters Pink #Floyd come Andy #Rocchelli...schedato dai servizi segreti ucraini come propagandista pericoloso per… -