Riforme costituzionali, ecco perché il presidenzialismo migliorerà l'Italia (Di domenica 21 agosto 2022) Se un tema attraversa l'intera storia della Repubblica, divenendo centrale nel dibattito pubblico ogni qualvolta si acuisce la crisi del sistema politico, non può essere considerato, come continua a fare la sinistra, un pericolo per la democrazia del nostro Paese. È il caso del presidenzialismo, già presente, seppure in forma minoritaria, nella discussione in sede di Assemblea costituente e rilanciato negli ultimi giorni per mezzo del programma elettorale dal centrodestra. Partiamo da una constatazione di fatto: l'Italia, dall'Unità ad oggi, ha sempre avuto governi instabili tranne, ovviamente, che nel Ventennio. Il nostro Paese non ha mai fatto "esperienza di governi democratici forti" a differenza di quanto è accaduto e continua ad accadere nelle più solide democrazie occidentali. Se avessimo una classe politica più attenta alle dinamiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Se un tema attraversa l'intera storia della Repubblica, divenendo centrale nel dibattito pubblico ogni qualvolta si acuisce la crisi del sistema politico, non può essere considerato, come continua a fare la sinistra, un pericolo per la democrazia del nostro Paese. È il caso del, già presente, seppure in forma minoritaria, nella discussione in sede di Assemblea costituente e rilanciato negli ultimi giorni per mezzo del programma elettorale dal centrodestra. Partiamo da una constatazione di fatto: l', dall'Unità ad oggi, ha sempre avuto governi instabili tranne, ovviamente, che nel Ventennio. Il nostro Paese non ha mai fatto "esperienza di governi democratici forti" a differenza di quanto è accaduto e continua ad accadere nelle più solide democrazie occidentali. Se avessimo una classe politica più attenta alle dinamiche ...

martamacbeal : RT @matguidi: La destra non avrà bisogno dei voti di #Calenda e #Renzi per governare. Ma quasi certamente avrà bisogno dei loro voti per ap… - davicapasso : RT @A_NMorelli: Il punto non è se il #tagliodeiparlamentari abbia peggiorato la situazione, la questione è capire a cosa sia servito. In ve… - AntoDiMario : RT @matguidi: La destra non avrà bisogno dei voti di #Calenda e #Renzi per governare. Ma quasi certamente avrà bisogno dei loro voti per ap… - VinceMaielli : RT @matguidi: La destra non avrà bisogno dei voti di #Calenda e #Renzi per governare. Ma quasi certamente avrà bisogno dei loro voti per ap… - sdallagata : RT @matguidi: La destra non avrà bisogno dei voti di #Calenda e #Renzi per governare. Ma quasi certamente avrà bisogno dei loro voti per ap… -