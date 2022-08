Renzi: “Israele ha il diritto di esistere” (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA – “A Gerusalemme, davanti alla Knesset, ho detto a nome dell’Italia che Israele ha non solo il diritto di esistere ma ha anche il dovere di farlo. L’idea che il nuovo Pd sia rappresentato da chi mette in discussione questo diritto è una ferita. Triste vedere il nuovo Pd seguire Corbyn e Melenchon contro Israele. Noi siamo altro, siamo altrove”. Lo afferma in un post su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA – “A Gerusalemme, davanti alla Knesset, ho detto a nome dell’Italia cheha non solo ildima ha anche il dovere di farlo. L’idea che il nuovo Pd sia rappresentato da chi mette in discussione questoè una ferita. Triste vedere il nuovo Pd seguire Corbyn e Melenchon contro. Noi siamo altro, siamo altrove”. Lo afferma in un post su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

