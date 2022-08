Red Canzian, incendio a Sant’Agata di Puglia durante il concerto. Il bassista dei Pooh: “Molto più lontano dal palco, la foto tradisce la realtà” (Di domenica 21 agosto 2022) Un incendio di vaste dimensioni ha interessato l’area boschiva di Monte della Croce, a circa 800 metri dal centro abitato di Sant’Agata di Puglia. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno distrutto numerosi ettari di bosco. Nel frattempo in paese si stava tenendo il concerto di Red Canzian dei Pooh, che sui social chiarisce, condividendo una foto che ritrae il vasto incendio alle spalle del suo show: “La foto tradisce la realtà. E così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia“. L’artista puntualizza che il brutto incidente non ha avuto luogo a poca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Undi vaste dimensioni ha interessato l’area boschiva di Monte della Croce, a circa 800 metri dal centro abitato didi. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno distrutto numerosi ettari di bosco. Nel frattempo in paese si stava tenendo ildi Reddei, che sui social chiarisce, condividendo unache ritrae il vastoalle spalle del suo show: “Lala. E così sembra che il miofaccia da spensierata colonna sonora ad unscoppiato sotto al paese didi“. L’artista puntualizza che il brutto incidente non ha avuto luogo a poca ...

