Real Sociedad-Barcellona, Lewandowski subito in gol: doppietta per il polacco (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Robert Lewandowski ha immediatamente lasciato il segno con la maglia del Barcellona. Meno di un minuto per segnare il primo gol al Real Sociedad, poi la doppietta per il 3-1 nella ripresa che ha di fatto chiuso i conti. Un impatto notevole quello del fuoriclasse polacco, che del resto è chiamato a confermarsi anche in Spagna a suon di gol su gol. Il VIDEO del primo gol Il VIDEO del secondo gol SportFace.

GoalItalia : Depay-Juve a rilento: risoluzione col Barcellona in standby e convocato per il match con la Real Sociedad ???? ?? ?? - TuttoMercatoWeb : Depay aspetta la Juventus ma intanto è convocato da Xavi per la Real Sociedad - TheBigPaul72 : Real Sociedad-Barca 1-1, al 64º entra Ansu Fati, nel giro di 15 minuti due assist ed un gol Real Sociedad-Barca 1-4 - sportface2016 : VIDEO - #Liga #RealSociedadBarca Subito doppietta per Robert #Lewandowski - manresa67 : @BlasterAlex Si le da al de la real sociedad kajsjsja -