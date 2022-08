Quei poeti che vollero farsi maghi

Leggi su panorama

(Di domenica 21 agosto 2022) L’ordine ermetico della Golden Dawn (dell’Alba dorata) a fine Ottocento affascinò scrittori e intellettuali inglesi: grazie all’occulto e alla magia rifuggivano il freddo positivismo e il cattolicesimo codificato. Obiettivo: un potere superiore. Il poeta William Butler Yeats non si accontentava della realtà. Anzi, forse sarebbe più giusto dire che non si fidava. Anche per questo, forse, appariva ai più distaccato al limite dell’altezzosità, come se lui stesso appartenesse a un altro mondo. Nelle opere che nel 1923 gli valsero il Nobel, egli riversava ciò che gli occhi umani non potevano vedere, ma la sua mente aperta gli permetteva di cogliere. Poteva entrare in contatto con un diverso piano dell’esistenza, una sorta di livello intermedio fra divino e umano: il luogo della magia. Come ricorda Claudio Foti in un saggio molto ricco appena uscito per Mursia (Scrittori maledetti della ...