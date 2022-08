Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi faraonico, ma Joshua è più ricco! (Di domenica 21 agosto 2022) Oleksandr Usyk ha sconfitto Anthony Joshua e si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino ha inscenato una nuova magia sul ring di Jeddah (Arabia Saudita), difendendo le quattro cinture che aveva conquistato lo scorso settembre battendo proprio il britannico a Londra. Il ribattezzato The Cat ha inflitto una bella lezione di pugilato al rinominato AJ nell’attesissima rivincita e resta sul trono della categoria regina della boxe, dopo essere stato padrone indiscusso dei massimi leggeri in precedenza.. Il 35enne si è imposto ai punti per split decisione(115-113, 113-115, 116-112) al termine di un incontro in cui si è dimostrato superiore dal punto di vista tecnico e tattico. Il suo uppercut, il suo controllo del ring e la precisione dei colpi hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ha sconfitto Anthonye si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei. L’ucraino ha inscenato una nuova magia sul ring di Jeddah (Arabia Saudita), difendendo le quattro cinture che aveva conquistato lo scorso settembre battendo proprio il britannico a Londra. Il ribattezzato The Cat ha inflitto una bella lezione di pugilato al rinominato AJ nell’attesissima rivincita e resta sul trono della categoria regina della boxe, dopo essere stato padrone indiscusso deileggeri in precedenza.. Il 35enne si è imposto ai punti per split decisione(115-113, 113-115, 116-112) al termine di un incontro in cui si è dimostrato superiore dal punto di vista tecnico e tattico. Il suo uppercut, il suo controllo del ring e la precisione dei colpi hanno ...

EnricoGiglio : @PattyRossy70 In 9 ore quanti soldi sono potuti arrivare? - kibbehnayeh : SPOILER PLL Ma quanti soldi ha A ??? Boooooh - MaurizioGabell1 : @leonardoarcang3 E non la sentirai. La Sen. a vita Segre si indigna solo con chi fa comodo al partito che l'ha arri… - GianniVisone80 : @Matteo90421627 @Marco79629485 Fatti na bella risata in faccia a sto ??.. ma ti leggi hai pure i capelli bianchi..… - fabioVendramin : @giampaolo_baio Altra immunità !!! Quanti soldi ha buttato nella spazzatura per le rotelle ?? Gran cretina ! -