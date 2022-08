PSG: sondaggio con il Manchester City per Bernardo Silva (Di domenica 21 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain segue Bernardo Silva: sondaggi avviati con il Manchester City per il centrocampista portoghese Rimane in dubbio il futuro di Bernardo Silva. Il PSG, secondo quanto riportato dall’Equipe, avrebbe fatto un primo sondaggio con il Manchester City. Nonostante i rapporti non idilliaci tra le due proprietà si potrebbe trovare comunque un’intesa. I Citizens però non mollano sul rinnovo: secondo quanto riportato dallo Star on Sunday, la nuova offerta degli inglesi sarebbe di più di un milione al mese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain segue: sondaggi avviati con ilper il centrocampista portoghese Rimane in dubbio il futuro di. Il PSG, secondo quanto riportato dall’Equipe, avrebbe fatto un primocon il. Nonostante i rapporti non idilliaci tra le due proprietà si potrebbe trovare comunque un’intesa. I Citizens però non mollano sul rinnovo: secondo quanto riportato dallo Star on Sunday, la nuova offerta degli inglesi sarebbe di più di un milione al mese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

